Дворы благоустроят в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция одобрила проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий в Калининском, Красносельском, Невском и Кировском районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, 30 июля у дома №37 по улице Руставели приступят к благоустройству газона и покрытий площадки и дорожек, а также к установке оборудования и малых архитектурных форм. Работы продлятся до 5 октября.

С 27 июля по 16 сентября будет ремонтироваться внутриквартальный проезд у дома №24 на Руставели.

С 7 августа по 8 октября будет проходить благоустройство газона и покрытий площадки и дорожек, а также установка игрового оборудования у дома №17 по проспекту Мечникова.

Ремонт асфальта на площади Ленина, улицах Боткинской и Академика Лебедева продлится с 20 августа по 6 октября.

В Красносельском районе расширят и отремонтируют дорожное покрытие проезда и пешеходные дорожки, посадят деревья и кустарники. Эти работы пройдут с 27 июля по 27 сентября по адресам: Авангардная ул., д.13 и д.23, ул. Партизана Германа, д.14/117.

У дома №9/2 по улице Антонова-Овсеенко появится дорожно-тропиночная сеть с занижением, покрытия на детской и спортивной площадках, а также оборудование и малые архитектурные формы. Это произойдет с 30 июля по 5 октября.

Кроме того, посадка деревьев, обустройство газона и площадки в дворе пройдет между домами №№ 22-25 и 36 по улице Турбинная и №27 по проспекту Стачек. Работы проведут с 1 августа по 30 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к осени благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов.