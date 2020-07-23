В Петербурге к осени благоустроят 12 общественных пространств и 208 дворов

Территории Северной столицы продолжают преображать для комфортной жизни местных жителей.

Сегодня, 23 июля, прошло заседание Координационного штаба при полномочном представителе президента РФ по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19. Во время рабочего диалога был поднят вопрос о том, как проходят работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего к 1 октября планируется завершить работы по благоустройству 220 объектов. Речь идет о дворах и общественных пространствах. Специалисты в настоящее время трудятся на 148 адресах. К примеру, благоустроенным станет пляж Верхнего Суздальского озера. Массовое облагораживание территорий состоится и в Бестужевском саду и на набережной реки Охты в Красногвардейском районе. В Московском районе приведут в порядок улицу Гастелло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.