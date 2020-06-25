Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство

В 2020 году на работы по благоустройству в регионе потратят 2 млрд 150 млн рублей.Фото: gov.spb.ru

В 2020 году на работы по благоустройству в регионе потратят 2 млрд 150 млн рублей.Фото: gov.spb.ru

В этом году на благоустройство правительство Ленинградской области выделило более двух миллиардов рублей.

Глава областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков заявил на заседании правительства, что в 2020 году на работы по благоустройству в регионе потратят 2 млрд 150 млн рублей.

По словам Тимкова, особое внимание в этом году решили уделить моногородам, таким как: Ивангород, Пикалево, Шлиссельбург. Он отметил, что деньги получат все, но в разное время.

«Тем не менее у нас нет никаких опасений, что всё будет реализовано», — заявил Тимков.

Тимков также рассказал, что Светогорск в этом году отказался от региональных средств из-за отсутствия софинансирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе к началу сезона благоустроили пляжи.