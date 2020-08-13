Мариинский театр перенес несколько представлений из-за вспышки коронавируса

Мариинский театр перенес несколько представлений из-за вспышки коронавируса
Точное число заболевших не уточняется. Фото: pixabay

Руководство Мариинского театра отменило четыре балетных представления из-за вспышки коронавирусной инфекции в труппе.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Точное число заболевших не уточняется. Как сообщили на официальном сайте театра, представления, запланированные на период до 16 августа, будут перенесены на другие даты, билеты действительны.

Отмечается, что спектакли и концертная программа пройдут в заявленном формате, Также продолжится гастрольный тур симфонического оркестра Мариинки под руководством Валерия Гергиева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что историческое здание может разрушиться из-за работ в городской подземке. Речь идет о строительстве выхода из строящейся станции метро на Театральную площадь города, где располагаются театр и консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.

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