Гергиев опасается за судьбу здания Мариинского театра, которое может рухнуть из-за работ в метро

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что историческое здание может разрушиться из-за работ в городской подземке. Он выразил надежду, что общими усилиями получится найти решение.

Речь идет о строительстве выхода из строящейся станции метро на Театральную площадь города, где располагаются театр и консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Гергиев выступил против такого решения. Он призвал сохранить площадь в том же виде, что и 150 лет назад.

Как ТАСС, дирижер отметил, что еще год-два Мариинский театр будет давать спектакли, но при продолжении стойработ в этой части города повысится опасность потенциального разрушения. И подчеркнул, что историческое здание театра — не то, чем можно рисковать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр посвятил первый после карантина концерт медикам. Для безопасности зрителей и артистов в театре действовали особые меры.