Мариинский театр посвятит первый после карантина концерт медикам

В Мариинском театре 20 июня состоится первый после введения ограничений концерт. Выступление будет посвящено медицинским работникам.

Концерт откроет фестиваль «Звезды белых ночей». Приглашение на мероприятие получили сотрудники больниц Петербурга и Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Смольного. Начало концерта в 16:00.

Вечером 20 июня в театре состоится концерт классической музыки. Дирижировать обеими программами будет директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Для безопасностей зрителей и артистов в театре будут действовать особые меры. Присутствовать на спектаклях смогут не более 500 человек при общей вместимости Мариинского-2 почти 2 тыс. зрителей. При входе будут измерять температуру. В фойе зрителей обяжут соблюдать социальную дистанцию. Рассаживать их в зале будут в шахматном порядке.

«Зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут», — уточнили в Смольном.

В целях защиты между дневной и вечерней программами будет проводиться дезинфекция поверхностей. Воздух будут обеззараживать в зрительной и закулисной частях. Все артисты предварительно сдали тесты на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр перенес спектакли на осень 2020 года. Зрителей ждут такие постановки как «Лебединое озеро», «Сон в летнюю ночь» и «Макбет».