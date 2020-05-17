Мариинский театр перенес все спектакли на осень

Мариинский театр перенес все спектакли на осень
Мариинский театр. Фото: Википедия

Майских постановок не будет в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщили в Мариинском театре. Спектакли, которые хотели показать в мае, будут перенесены на осень 2020 года. В учреждении надеются, что к тому моменту пандемия сойдет на нет и граждане смогут посещать спектакли. Речь идет о «Лебедином озере», «Сне в летнюю ночь», «Макбете». Все составы и прочие составляющие останутся прежними, а купленные заранее билеты будут актуальны, так что их можно не сдавать.

Напоминаем, что такое же решение принял театр имени Ленсовета – все постановки также предлагают посетить осенью текущего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самоизоляции в России набирают популярность автокинотеатры. Это кинотеатры на открытом воздухе, в которых за плату показывают кино на большом экране, но зрители при этом сидят в машине — каждый в своей.

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