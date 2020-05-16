На самоизоляции в России набирают популярность автокинотеатры

С 8 мая, после того, как стало ясно, что режим самоизоляции продлится еще не одну неделю, на территории России стали организовывать автокинотеатры.

Это кинотеатры на открытом воздухе, в которых за плату показывают кино на большом экране, но зрители при этом сидят в машине — каждый в своей. Первый в стране автокинотеатр появился в Калиниграде, с разрешения местных властей, передает РБК. Первый же сеанс, на котором демонстрировали «Вечную жизнь Александра Христофорова», собрал 44 тысячи рублей, удалось продать 98 билетов.

Второй оказался менее прибыльным, на «Идеальных незнакомцах» организаторам удалось заработать лишь 19 тысяч рублей. 13 мая автокинотеатр заработал в Новосибирске, однако первый показ принес лишь 6 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские кинотеатры стали продавать сертификаты на будущие походы в кино.