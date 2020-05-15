Кинотеатры в Петербурге снова стали продавать билеты

В "Мираж Синема" отмечают, что это вынужденная антикризисная мера. Фото: pixabay.com

В "Мираж Синема" отмечают, что это вынужденная антикризисная мера. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что в ближайшее время открытия кинотеатров в Северной столице не предвидится, они возобновили продажу сертификатов на будущие сеансы.

В частности, к такому способу решила прибегнуть сеть кинотеатров «Мираж Синема». Так, жители Санкт-Петербурга уже сейчас могут купить билет, по которому после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, посетят любой сеанс.

В пресс-службе кинотеатров отмечают, что приобрести сертификаты можно онлайн, а возможность выбрать, на какой именно фильм пойти, появится, когда кинопрокаты стартуют вновь. Помимо этого, при покупке билета зрители сразу могут выбрать предпочтительный класс обслуживания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области музеи и кинотеатры постепенно возвращаются к работе, но с соблюдением множества ограничений.