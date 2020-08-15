Выпущенный на волю тюлененок вернулся к людям на Ладоге

Выпущенный на волю тюлененок вернулся к людям на Ладоге
Спасение нерпенка. Фото: vk.com/sealrescue

На Ладоге отдыхающие заметили тюлененка по кличке Шлиссик, выпущенного спасателями на волю 2 недели назад. Он сам вышел к людям, сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Сами отдыхающие рассказали, что сперва заметили какое-то животное в воде. Подойдя поближе они поняли, что это нерпенок. Он плыл вдоль берега. На свисты детей Шлиссик доплыл до камней и начал на них выбираться. Взрослые в это время позвонили в службу спасения, где им сказали, что малыша нужно спасать.

Приманивать нерпенка пошел один из членов семьи. Тот даже протягивал ему в ответ свои ласты, но стоило протянуть руки ближе, начинал шипеть, но не уплывал. Тогда мужчина набросил на нерпенка кофту и взял на руки. Так они донесли животное до машины и отвезли сотрудникам фонда

Как рассказали в фонде, за две недели блужданий по морю Шлиссик только потерял три килограмма и больше не изменился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выпустили в Финский залив пять выхоженных тюленей.

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Выпущенный на волю тюлененок вернулся к людям на Ладоге
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