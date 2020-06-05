В Петербурге выпустили в Финский залив пять выхоженных тюленей

В Петербурге выпустили в Финский залив пять выхоженных тюленей
Тюлень из более раннего "выпуска". Фото: https://vk.com/sealrescue

Пятерых подопечных Центра реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы в пятницу, 5 июня, специалисты выпустили во «взрослую жизнь».

«Выпускной» ластоногих, выхоженных работниками Центра, приурочили ко Дню эколога. Тюлени несколько месяцев находились под строгим наблюдением специалистов, все они попали в Центр малышами и в крайне тяжелом состоянии, поэтому восстановление заняло довольно долгий период.

При этом сотрудники Центра не только заботились о здоровье подопечных, но и приучали к будущей самостоятельной жизни: охоте на рыбу, отсутствию людей и «свободном плавании». Отметим, что этот выпуск, о котором рассказал телеканал «Санкт-Петербурга» посетил даже глава города, Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Северной столицы поздравил экологов с профессиональным праздником.

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В Петербурге выпустили в Финский залив пять выхоженных тюленей
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