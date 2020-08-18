За неделю жители Петербурга более 150 раз пожаловались на загрязнение экологии

Экологи вывезли на утилизацию люминисцентную лампу, 80 кг химических отходов со свалки на Дальневосточном проспекте. Фото: комитет по природопользованию

Экологи вывезли на утилизацию люминисцентную лампу, 80 кг химических отходов со свалки на Дальневосточном проспекте. Фото: комитет по природопользованию

За минувшую неделю с 10 по 16 августа аварийная служба ГУП «Экострой» приняла от жителей Северной столицы 153 обращения по вопросам экологической безопасности.

Как сообщили в комитете по природопользованию, за этот период аварийные бригады вывезли на утилизацию 5,5 кг ртутьсодержащих отходов, 21 люминисцентную лампу, а также 80 кг химических отходов со свалки на Дальневосточном проспекте. За неделю специалисты выезжали по 25 адресам, где были разбиты термометры.

Также специалисты устранили пленку нефтепродуктов на реках Нева, Смоленка, Охта, Муринский ручей и при выходе на акваторию Обводного канала в районе Советского моста в Кронштадте. А на реке Охта в районе дома №7 по Муринской дороге собрали 10 кг нефтеводяной смеси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю экологи в Петербурге утилизировали свыше 400 кг опасных отходов.