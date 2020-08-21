Обгоревшее тело нашли в сгоревшей музыкальной школе в Тосно

При пожаре в Тосно погиб человек. Фото: архив МЧС

При пожаре в Тосно погиб человек. Фото: архив МЧС

Минувшей ночью, 21 августа, в Тосненском районе Ленобласти загорелась заброшенная музыкальная школа. Жертвой пожара стал один человек.

Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС России. Очевидцы сообщили о пожаре в городе Тосно в 02:20. Здание бывшей музыкальной школы горело на площади 200 квадратных метров.

Бороться с огнем направили дежурную смену 86 пожарно-спасательной части региона. На месте происшествия работали восемь пожарных с привлечением двух спецмашин. Огонь ликвидировали через полчаса — в 02:53.

По данным 78.ru, на пепелище был найдено тело человека. Сейчас спасатели проливают конструкции. На месте работают дознаватели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса. Огонь был ликвидирован к шести утра.