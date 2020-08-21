Горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса

Горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса
Спасатели потушили огонь за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Под утро в пятницу, 21 августа, в Выборгском районе Ленинградской области тушили пожар в дачном доме.

По информации главного управления МЧС по Ленобласти, очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в 5:22 утра. Информацию передали спасателям.

Ведомство направило на место происшествия дежурные смены 95 пожарно-спасательной части и 108 пожарной части противопожарной службы региона: восемь человек и две единицы специальной техники.

На месте ЧП специалисты установили, что площадь пожара в дачном доме составляет 24 квадратных метра. Огонь был ликвидирован к шести утра.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся. На пепелище работают дознаватели. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар в здании ресторана «Паруса».

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Горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса