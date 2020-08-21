Спасатели локализовали пожар в здании ресторана «Паруса»

Тушение пожара на Петроградской стороне. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Тушение пожара на Петроградской стороне. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на пятницу, 21 августа, на Петроградской стороне произошел серьезный пожар в ресторане «Паруса». Ему был присвоен ранг №2-Бис.

Согласно информации городского главка МЧС России, все произошло в доме №9 по Петровской косе, где расположен ресторан «Паруса». Известно, что огонь распространился по площади 700 квадратных метров.

В три часа ночи сотрудники ведомства присвоили пожару звание №1-Бис, а ближе к четырем утра пожар получил №2-Бис.

Спустя еще 40 минут стало известно, что ранг пожара вновь снизили до №1-Бис. Пожар удалось локализовать. Сейчас на месте происшествия работают 62 сотрудника МЧС и 15 спецмашин.

Сведения по пострадавших не приводятся.

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