На набережной Обводного канала тушат заброшенный «Красный треугольник»

На место прибыл десяток спецмашин. О пострадавших не сообщается.

На набережной Обводного канала произошел пожар в заброшенном здании. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На место прибыли спасатели и десять спецмашин, которые уже приступили к ликвидации возгорания. Что стало причиной инцидента – только предстоит выяснить, но вполне возможно, что дело в непотушенном кем-то костре.

На снимках, которыми поделили в сети, виднеется завод «Красный треугольник» — одно из старейших российских промышленных предприятий Северной столицы.

«Разломают, сожгут, потом продадут под элитное жилье, первый раз, что ли»,

— возмущается один из пользователей.

Петербуржцы возмущены из-за того, что власти не возьмутся за реставрацию здания, построенного в 1860 году. Завод мог бы стать достопримечательностью, уверяют они.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лесном после аварии избили водителя такси.