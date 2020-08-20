На набережной Обводного канала тушат заброшенный «Красный треугольник»

На место прибыл десяток спецмашин. О пострадавших не сообщается.
На набережной Обводного канала произошел пожар в заброшенном здании. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На место прибыли спасатели и десять спецмашин, которые уже приступили к ликвидации возгорания. Что стало причиной инцидента – только предстоит выяснить, но вполне возможно, что дело в непотушенном кем-то костре.
На снимках, которыми поделили в сети, виднеется завод «Красный треугольник» — одно из старейших российских промышленных предприятий Северной столицы.
«Разломают, сожгут, потом продадут под элитное жилье, первый раз, что ли»,
— возмущается один из пользователей.
Петербуржцы возмущены из-за того, что власти не возьмутся за реставрацию здания, построенного в 1860 году. Завод мог бы стать достопримечательностью, уверяют они.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лесном после аварии избили водителя такси.