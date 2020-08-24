Экс-глава ТСЖ в Приморском районе накопил 38 млн рублей долгов перед ТЭК

Экс-глава ТСЖ в Приморском районе накопил 38 млн рублей долгов перед ТЭК
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге бывшего руководителя ТСЖ «Королева 43/1», в управлении которого находится многоквартирный дом а Приморском районе, привлекли к субсидиарной ответственности за крупные долги перед ГУП «ТЭК СПб» и другими организациями.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, только перед ТЭК управляющая компания задолжала 38 млн рублей. А общая сумма долгов составила 48,7 млн рублей. Это стало основанием для коллективного обращения в суд. В августе 2019 года Арбитражный суд удовлетворил иск о признании ТСЖ банкротом. Общая сумма долгов составила 48,7 млн рублей.

В итоге арбитраж привлек бывшего главу товарищества М.В. Минина к субсидиарной ответственности, то есть отвечать за задолженность ТСЖ он будет своим имуществом как физическое лицо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задолжавшая 10 млн рублей компания не хочет возвращать деньги из-за «фальшивой» подписи.

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