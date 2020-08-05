Задолжавшая 10 млн рублей компания не хочет возвращать деньги из-за «фальшивой» подписи

Заемщик подписал договор, в котором взял на себя обязательства погасить весь займ и уплатить проценты до 17 января 2020 года. Фото: pixabay

Заемщик подписал договор, в котором взял на себя обязательства погасить весь займ и уплатить проценты до 17 января 2020 года. Фото: pixabay

В Петербурге две компании, работающие на рынке управления недвижимостью, разбирались в суде из-за долга в размере 10 млн рублей. Заемщик, по всей видимости, не хотел прощаться с деньгами по причине «фальшивой» подписи под документом.

Как сообщает АБН, дело рассматривал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. С иском обратилось ООО «Юнион Апарт». Эта компания специализируется на управлении недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

В судебном решении указано, что «Юнион Апарт» в январе 2019 года одолжила компании «Союз» 10 млн рублей. Заемщик подписал договор, в котором взял на себя обязательства погасить весь займ и уплатить проценты до 17 января 2020 года.

Однако к этому времени долг так и не был погашен. Впоследствии к основной сумме долга начали прибавляться проценты и пени. ООО «Союз» занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. В СМИ деятельность «Союз» освещалась после покупки компанией бизнес-центра на Невском проспекте с целью реконструкции здания под отель.

В суде представитель «Союза» настаивал, что доказательства неоплаченого «Юнион Апарт» долга были сфальсифицированы. Как утверждал ответчик, подпись гендиректора «Союза» на договоре займа не принадлежит ему.

При этом ООО «Союз» не представил в суде свою печать, справку о количестве печатей, а также свободные образцы почерка и печати. В «Юнион Апарт» же, чтобы подтвердить свои слова, представили переписку между компаниями по электронной почте.

В итоге суд пришел к выводу о необоснованности заявления о фальсификации и постановил взыскать в пользу «Юнион Апарт» 10 млн рублей долга, 765 тыс. рублей (проценты) и 516 тыс. рублей (пени).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что замглавы петербургского Госстройнадзора рассказал о долге в 650 млн рублей.