«Такие в клетке должны сидеть»: суд оштрафовал петербуржца за негативные комментарии в соцсетях

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Фото: pixabay

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Фото: pixabay

В Петербурге Московский районный суд привлек к административной ответственности мужчину. Дело возбудили по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. В ходе мониторинга Сети правоохранители выяснили, что мужчина размещал материалы, которые возбуждали ненависть и вражду к уроженцам Кавказа и мусульманам.

«Такие в клетке должны сидеть», — написал мужчина в соцсети, указав на водителя такси.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, житель свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы получили 12 лет на двоих за смертельный грабеж.