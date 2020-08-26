«Такие в клетке должны сидеть»: суд оштрафовал петербуржца за негативные комментарии в соцсетях

В Петербурге Московский районный суд привлек к административной ответственности мужчину. Дело возбудили по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Об этом стало известно сегодня, 26 августа. В ходе мониторинга Сети правоохранители выяснили, что мужчина размещал материалы, которые возбуждали ненависть и вражду к уроженцам Кавказа и мусульманам.
«Такие в клетке должны сидеть», — написал мужчина в соцсети, указав на водителя такси.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, житель свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
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