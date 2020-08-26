Сбивший женщину гонщик на электросамокате заплатит ей 155 тысяч

Сбивший женщину гонщик на электросамокате заплатит ей 155 тысяч
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Фото: pixabay

В Петербурге Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования о компенсации вреда, причиненного в результате наезда электросамоката.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. По данным следствия, на прохожую наехал электросамокат под управлением мужчины. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, суд взыскал с ответчика более 155 тыс. рублей в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал петербуржца за негативные комментарии в соцсетях.

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