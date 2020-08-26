На трассе М-11 у фуры взорвалось колесо, машина улетела в отбойник

На скоростной трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП с участием фуры. Груз из развороченного прицепа вывалился на дорогу.

Авария случилась сегодня, 26 августа, на 499-м километре платной трассы М-11. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ГИБДД и ЮИД в Новгородском районе» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, у грузовика Volvo с полуприцепом по неустановленной причине взорвалось колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Водитель, по данным ГИБДД, получил ушиб грудной клетки.

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