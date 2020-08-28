Музыка, поэзия, танцы: крупнейшие фестивали Петербурга в последние летние выходные

Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых крупных фестивалях, которые прогремят в Петербурге в последние выходные уходящего лета.

Вечером в пятницу, 28 августа, в петербургской Капелле стартует паблик-арт фестиваль «Дворы Капеллы». В программе открытия выступление камерного ансамбля Капеллы VivaMuse и показ коллекции «Источник вечности» дизайнера Оксаны Ширяевой. Тема этого года — «Романтика северных вод». Дворы Капеллы превратятся в выставочное пространство под открытым небом. В классической архитектурной среде разместятся объекты и инсталляции современных авторов. Горожане увидят процесс создания граффити. В дни фестиваля, который продлится до 30 сентября, пройдут скульптурно-поэтический перформанс, поэтический конкурс и круглый стол, посвященный проблемам современного искусства.

На три вечера, с 28 по 30 августа, Северная столица окунется в атмосферу фестиваля «Летние мосты». Для петербуржцев и гостей города выступят любимые артисты и новые таланты конкурса «Заберите меня в Ленинград». Сценой для них станут мосты — Итальянский, Малый Конюшенный, а также креативное пространство Севкабель Порт. Посетителей ждут образовательная и кино-программа, музыка и много танцев.

В эти же дни в Ботаническом саду состоится четвертый ежегодный музыкальный оpen-air фестиваль «Summer Music Park». Петербуржцы смогут насладиться музыкой под кронами вековых деревьев, прогуляться по таинственный уголкам и дорожкам в часы закрытия для посетителей. На фестивале выступят ведущие музыканты Петербурга, солисты Мариинского и Михайловского театров, артисты Санкт-Петербургской Филармонии.

30 августа книжная ярмарка ДК им. Крупской приглашает детей и родителей на театрализованный праздник «Волшебный сад для ребят». На площадке перед домом культуры актёры театра «Новый стиль» развернут яркое представление.

28, 29 и 30 августа в новом общественном пространстве «Никольские ряды» пройдет ярмарка «Маркет у Моря». В программе большой дизайн и виниловый маркет, детские мастерские от ДК ПТХ, гастрономическая зона и фуд-корт — и все это под сеты диджеев и песни Нескучного хора.