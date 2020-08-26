Мясников возмутился из-за заявлений немецких врачей о Навальном

Он считает, что пока рано говорить о точных диагнозах.

Врач Александр Мясников заявил, что немецкие врачи неправы, когда уверяют, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что пока заявления врачей нельзя считать достоверными, это лишь догадки. Мясников объяснил, что до обнаружения вещества, спровоцировавшего подобную клиническую картину, Навального можно считать «интоксицированным», но никак не умышленно отравленным. Он призвал врачей не игнорировать мнение российских коллег, которые провели с Навальным первые сутки. Им, убежден Мясников, есть что сказать по данному вопросу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников озвучил свою версию случившегося с Навальным. Специалист также подчеркнул, что стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, возникшей, в том числе, из-за разрыва аневризмы.