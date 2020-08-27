NASA высадит на Луну женщину-астронавта

Соединенные Штаты могут отправить на Лугу женщину-астронавта. Планируется, что она ступит на спутник Земли в 2024 году в рамках лунной программы НАСА «Артемида».

Директор НАСА Джим Брайденстайн заявил в ходе видеоконференции, посвященной роли женщин в исследовании космоса, что для достижения этой цели необходимо вдохновить всех американцев, сообщает ТАСС.

Брайденстайн также представил новую эмблему программы «Артемида». Она выполнена в пурпурно-золотистых цветах, которые в начале прошлого века использовали феминистки.

Программа «Артемида» состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг спутника Земли. Второй этап включает в себя такой же облет Луны, но с экипажем на борту. На третьем этапе планируется высадить астронавтов на Луну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над Землей выявлена гигантская аномалия.