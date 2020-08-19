NASA: над Землей выявлена гигантская аномалия

NASA заявило, что гигантская область в небе над Южной Америкой и юго-западом Африки с пониженной магнитной напряженностью начала расширяться.

Специалисты назвали явление Южно-Атлантической аномалией. Как сообщили в агентстве, что обнаруженная аномалия в магнитном поле Земли, которое защищает планету от заряженных солнечных частиц, стала ахиллесовой пятой. Поясняется, что она позволяет частицам приближаться к поверхности планеты ближе, чем обычно. Из-за этого могут пострадать бортовые компьютеры на спутниках. Также могут произойти сбои в сборе данных космическими аппаратами.

Причиной возникновения аномалии стали наклон оси Земли и поток расплавленных металлов внутри внешнего ядра планеты. Ученые выяснили, что аномалия начала смещаться на северо-запад. Есть вероятность, что она разделится на две части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что астрономы открыли новый класс сверхмощных космических взрывов.