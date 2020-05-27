Астрономы открыли новый класс сверхмощных космических взрывов

В различиях и нюансах протекания взрывной волны и формированием космического тела ученым еще предстоит разобраться. Фото: pixabay.com

В различиях и нюансах протекания взрывной волны и формированием космического тела ученым еще предстоит разобраться. Фото: pixabay.com

Астрономы смогли совершить научное открытие, заметив необычные космические вспышки. Гамма-всплески впервые зафиксировали еще в июне 2018 года.

Тогда часть специалистов решила, что это взрыв сверхмассивной звезды, некоторые даже утверждали, что это попытки некоего космического тела связаться с Землей. Так или иначе, весь процесс взрыва подвергся тщательному изучению, передает РИА Новости, ссылаясь на тематические издания Astrophysical Journal и Astrophysical Journal Letters.

К точным выводам астрономы тогда так и не пришли, а недавно вспышки заметили вновь, благодаря специальным телескопическим камерам, которые сканируют космическое пространство. Сейчас ученые считают, что такие взрывы свидетельствуют о рождении новой звезды, а значит, — благодаря аналогичным процессам появилось, например, Солнце. Тем не менее, специалистам предстоит выяснить еще огромное количество различных нюансов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава «Роскосмоса» Андрей Рогозин предложил России взяться за создание новой орбитальной станции.