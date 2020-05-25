Глава «Роскосмоса» предложил создать новую орбитальную станцию

Усталость конструкции и заданный ресурс модулей выведут МКС из строя в течение ближайших 7-10 лет. Фото: pixabay.com

Усталость конструкции и заданный ресурс модулей выведут МКС из строя в течение ближайших 7-10 лет. Фото: pixabay.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо создать новую, собственную орбитальную станцию.

По словам главы «Роскосмоса», нынешняя Международная космическая станция (МКС) сможет работать еще семь-десять лет максимум. Поскольку России принадлежит лидерство в создании орбитальных платформ, следует немедленно приступить к работе по созданию новой станции, объяснил Рогозин в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что пока неясно, станет ли будущая станция международной или национальной. Решение этого вопроса будут обсуждать в самом скором времени, а вот технические задачи не терпят отсрочки, их нужно прорабатывать уже сейчас, уверен глава «Роскосмоса».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рогозин счел завышенными ожидания россиян от достижений страны в космической отрасли.