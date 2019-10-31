Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»

Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сложившееся представление общества о стране, как о великой космической державе, не соответствует реальному состоянию отечественной космонавтики.

«Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Генпрокурор Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что за 2018 год на предприятиях “Роскомоса” и “Ростеха” пропало 1,6 млрд рублей. Деньги выдали на разработку и создание нового оружия и модернизацию производства. “Роскосмос” отвечает за космическую отрасль России, “Ростех” производит авиацию, электронику и оружие. Оборот первого предприятия в 2017 году достигал почти 27 млрд, второго — 1,6 трлн рублей.