Юрий Чайка оценил масштаб хищений в “Ростехе” и “Роскосмосе”

За год на дочерних предприятиях пропало около 1,6 млрд рублей.

Генпрокурор Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что за 2018 год на предприятиях “Роскомоса” и “Ростеха” пропало 1,6 млрд рублей, передает РИА “Новости” 9 апреля. Деньги выдали на разработку и создание нового оружия и модернизацию производства.

“Роскосмос” отвечает за космическую отрасль России, “Ростех” производит авиацию, электронику и оружие. Оборот первого предприятия в 2017 году достигал почти 27 млрд, второго — 1,6 трлн рублей.

Как ранее сообщила Gazeta.SPb раньше, в России за последний год серьезно сократилось производство космических аппаратов и самолетов — в начале 2019 года на 48% по сравнению с началом 2018-го года. Эксперты считают, что причиной может быть выполнение гособоронзаказа.