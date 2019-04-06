В России резко упало производство самолетов и ракет

Причины — кризис в торговле электроникой или выполнение гособоронзаказа.

В России резко сократилось производство космических кораблей, самолетов и ракет, сообщает РБК 6 апреля. Производство росло не менее 4 лет, а вот с июля 2018 года авиацию и космические аппараты начали строить все меньше. В 2019-ом подобное производство упало на 48% по сравнению с показателями начала 2018-го.

Промышленность в России при этом медленно, но растет — на 2-3% в год. Эксперты, опрошенные РБК, заявили, что причинами снижения темпов производства может быть как напряженные отношения с США и вследствие этого неопределенность в будущих поставках электроники для летательных аппаратов — России придется вести переговоры с азиатскими партнерами. Другие считают, что причина кроется в прохождении пика гособоронзаказа — вертолеты и самолеты обновили и новых пока не нужно.

По данным в сети, у России более 3600 военных летательных аппаратов и еще 800 находятся на хранении. Личный состав ВВС России — около 150 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об учениях парашютистов в Ленобласти.