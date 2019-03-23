Более 150 разведчиков совершили ночной прыжок с парашютом

Разведчикам приходится прыгать в дождь, ветер и на воду. Фото: pixabay.com

Разведчикам приходится прыгать в дождь, ветер и на воду. Фото: pixabay.com

Это самая сложная задача в курсе десантной подготовки разведчиков ЗВО — ночью ориентиров не видно.

В Псковской области свыше 150 разведчиков совершили первый ночной прыжок с парашютом, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 23 марта. Бойцы прыгали из вертолетов Ми-8АМТШ.

В ЗВО объяснили, что ночной прыжок — самое сложное упражнение в курсе подготовки десантников. Ночью ориентиров не видно, поэтому разведчику приходится проявить все свое умение не только в воздухе, но и на земле, чтобы добраться до пункта сбора.

В программе подготовки разведчиков ЗВО входят и другие миссии, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО. Так, военнослужащим приходится прыгать на четко ограниченные площадки, в дождь и ветер, на воду и с задержкой раскрытия собственно парашюта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти прошли учения снайперов.