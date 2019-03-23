Снайперы ЗВО отработали сдерживание врага в Ленобласти

Военные использовали снайперские винтовки Драгунова. Фото: pixabay.com
Военные использовали снайперские винтовки Драгунова. Фото: pixabay.com

Стрелки меняли укрытия под огнем врага и отстреливали движущиеся цели днем и ночью.

В Ленобласти прошли учения снайперов Западного военного округа, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 23 марта. Стрелки днем и ночью отрабатывали стрельбу по целям и смену укрытий под обстрелом. Цели двигались, максимальная дистанция до них составляла 1,5 км.

В распоряжении снайпером находились винтовки Драгунова, которые снабдили специальными лазерными приборами (ЛПР-3), система навигации которых позволяет отслеживать свое местоположение и передвижения возможных целей, передают в ЗВО.

В учениях поучаствовали свыше 50 солдат ЗВО: они успели отстрелять более 1,5 тысяч патронов.

Снайперскую винтовку Драгунова взяли на вооружение в 1963 году и используют до сих пор, калибр 7,62, прицельная дальность — 1200 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пловцы Балтфлота провели учения по спуску со льда.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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