В России отложили премьеру фильма «Цой»

В России отложили премьеру фильма &#171;Цой&#187;
Рок-музыкант, лидер группы "Кино" Виктор Цой. Кадр из фильма "Игла"

Режиссер Алексей Учитель, создавший фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое», сообщил, что картину уже можно выпускать, но дату показа в очередной раз перенесли.

Изначально планировалось, что фильм «Цой» выйдет на большие экраны 26 августа, но из-за пандемии дата премьеры была перенесена на 3 сентября. Сегодня на пресс-конференции автор фильма заявил, что точной даты показа картины в кинотеатрах пока нет.

Учитель признался, что он должен был снять фильм еще десять лет назад. Тогда был подготовлен сценарий, однако воплотить проект в жизнь не получилось. Он также отметил, что в разработке сценария участие принимали сын и отец Цоя.

«Это не документальная история, это авторский взгляд на события, во многом придуманный», — подчеркнул режиссер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу.

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