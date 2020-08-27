В России отложили премьеру фильма «Цой»

Режиссер Алексей Учитель, создавший фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое», сообщил, что картину уже можно выпускать, но дату показа в очередной раз перенесли.

Изначально планировалось, что фильм «Цой» выйдет на большие экраны 26 августа, но из-за пандемии дата премьеры была перенесена на 3 сентября. Сегодня на пресс-конференции автор фильма заявил, что точной даты показа картины в кинотеатрах пока нет.

Учитель признался, что он должен был снять фильм еще десять лет назад. Тогда был подготовлен сценарий, однако воплотить проект в жизнь не получилось. Он также отметил, что в разработке сценария участие принимали сын и отец Цоя.

«Это не документальная история, это авторский взгляд на события, во многом придуманный», — подчеркнул режиссер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу.