Съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу

Цой трагически погиб в 28 лет. Фото: кадр из фильма

Цой трагически погиб в 28 лет. Фото: кадр из фильма

Российский режиссер Алексей Учитель сообщил журналистам о завершении съемок фильма о музыканте Викторе Цое, лидере советской рок-группы группы «Кино».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова режиссера, сейчас работы над картиной подходят к концу, недавно съемочная группа отработала последний день. Учитель добавил, что в фильме будут описываться события, происходящие после гибели музыканта в ДТП в 1990 году.

Ожидается, что новую киноленту «Цой» представят на кинорынке March du Film, которое пройдет с 22 по 26 июня. Из-за ковида мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

К съемкам фильма приступили почти год назад, в июле 2019 года. Сцены снимали в Латвии, Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киношники в России планируют вернуться к съемкам в июле.