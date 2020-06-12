Киношники в России планируют вернуться к съемкам в июле

Рекомендации Роспотребнадзора, подготовленные для работы на съемочной площадке, включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников, отмену массовых сцен и другие требования. Фото: pixabay.com

Рекомендации Роспотребнадзора, подготовленные для работы на съемочной площадке, включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников, отмену массовых сцен и другие требования. Фото: pixabay.com

Отечественные кинокомпании намерены в полном объеме возобновить съемочные процессы уже в июле. Съемки по всей стране были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, для возобновления работы киношникам необходимо строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Так, к съемкам в следующем месяце собираются вернуться авторы таких проектов как фильм-погоня «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, а также социальной драмы «Продукты 24» Михаила Бородина, передает ТАСС.

Создатель киностудии Hyрe Film, продюсер Илья Стюарт рассказал, что его команда продолжает активную подготовку съемок, даже в условиях дистанционной работы. Отметим, что работать над созданием фильмов в столице разрешили с 9 июня. Это же касается театральных и цирковых репетиций и студий звукозаписи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Disney поделился графиком кинопремьер на территории России в 2020 году.