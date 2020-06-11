Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан». Премьера картины состоится 23 июля.

Следом выйдут «Новые мутанты», релиз которых неоднократно переносился. Очередной кинокомикс предстанет перед российскими зрителями 27 августа.

На 17 сентября запланирована премьера «King’s man: Начало». Главные роли в третьем фильме франшизы исполнили Райф Файнс и Аарон Тейлор-Джонсон. Картина станет приквелом первых двух фильмов.

Премьера экранизации истории о сыщике Эркюле Пуаро «Смерть на Ниле» состоится 8 октября. Релиз российской комедии «Спасите Колю» запланирован на 29 октября, «Черной вдовы» — на 5 ноября, «Глубоких вод» — на 12 ноября.

Анимационный фильм от Disney и Pixar «Душа» выйдет 19 ноября. В декабре ожидаются премьеры «Главного героя», «Вестсайдской истории» и сиквела «Последнего богатыря».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Индиану Джонса признали лучшим киногероем в истории.