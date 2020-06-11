Индиану Джонса признали лучшим киногероеем в истории

Индиану Джонса признали лучшим киногероеем в истории
Постер фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Американский журнал Empire назвал Индиану Джонса величайшим героем кино. Лучшим он был признан по итогам опроса среди читателей.

Впервые на экранах персонаж появился в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» в 1981 году. Его роль исполнил актер Харрисон Форд. В образе бесстрашного археолога также успели засветиться Ривер Феникс, Шон Патрик Флэнери, Джордж Холл и Кори Кэрриер.

Второе место в списке лучших героев по версии Empire заняла Эллен Рипли из франшихы «Чужой» в исполении Сигурни Уивер. В список также вошли Марти Макфлай из «Назад в будущее», Черная Вдова из киновселененной Marvel, Рокки из одноименной франшизы и другие.

Полный список персонажей будет опубликован в июльском номере Empire. Рейтинг включает 50 киногероев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джейсон Стэйтем может получить роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.

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