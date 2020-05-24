Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel

Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel
Джейсон Стейтэм. Фото: instagram.com/jasonstatham

В новых фильмах от студии Marvel роль супер-героя по имени Сорвиголова может достаться Джейсону Стейтему. Об этом сообщил портал We Got This Covered.

По данным интернет-портала, актер Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в сериале от Netflix, может отказаться от участия в проектах Marvel, и студия рассматривает в качестве замены звезду «Форсажа» и «Неудержимых». При таком раскладе он станет одним из главных кандидатов на данную роль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Миллы Йовович приняла участие в съемках фильма Marvel. Речь идет о картине «Черная вдова». Йовович написала в своем Instagram-аккаунте, что она гордится своей «деткой».

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