Дочь Миллы Йовович приняла участие в съемках фильма Marvel «Черная вдова»

Старшая дочь актрисы Миллы Йовович, 12-летняя Эвер Габо Андерсон получила роль в новом фильме о супергероях «Черная вдова», где главную роль играет Скарлетт Йоханссон.

Восходящая звезда сыграет роль юной Наташи Романофф в кинофильме по комиксам Marvel «Черная вдова», который находится на стадии съемок. Мила Йовович написала в своем Instagram-аккаунте, что она гордится своей «деткой», а также рассказала, что Эвер мечтала о съемках в кино с пяти лет.

Кроме того, стало известно, что Эвер также сыграет роль Венди в экранизации книг о Питере Пэне — «Питер и Венди», который снимет Disney.

«Черная вдова» выйдет на большие экраны в конце апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятичасовой фильм про Эрмитаж сняли одним кадром на iPhone.