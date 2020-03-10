Пятичасовой фильм про Эрмитаж сняли одним кадром на iPhone

Американская корпорация Apple выпустила вместе с петербургским Государственным Эрмитажем фильм-прогулку по музею. Фильм снят одним кадром на iPhone 11 Pro Max и длится пять часов.

Пользователи могут посмотреть и оценить фильм в новом формате на YouTube канале Apple Россия. Фильм снимался в 45 залах, в которых находятся 600 произведений искусства.

Режиссер проекта Аксинья Гог рассказала, что с помощью фильма в таком формате она хотела показать зрителям один жень из жизни музея, передает ТАСС.

«Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью», — заявила режиссер, добавив, что фильм связывает искусство, современную жизнь и новейшие технологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянки назвали самые любимые фильмы.