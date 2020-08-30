В Симферополе пассажиры ожидали вылета в Петербург более 8 часов

Пассажиры коротали время в залах аэропорта, предполагая, что у авиалайнера обнаружили неисправность. Фото: pixabay

Пассажиры коротали время в залах аэропорта, предполагая, что у авиалайнера обнаружили неисправность. Фото: pixabay

Накануне стало известно о длительной задержке рейса «Симферополь – Санкт-Петербург». Пассажирам пришлось пробыть в аэропорту более восьми часов.

Об этом стало известно в воскресенье, 30 августа. На случившуюся ситуацию пассажиры пожаловались в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», а авиакомпания «Россия» дала комментарий.

По словам пользователей, их дважды сажали на борт воздушного судна и столько же высаживали. Как сообщил портал 78.ru, в авиакомпании сообщили, что пассажирам рейса уже раздали еду и напитки, позже их расселили в гостиницы и отправят в Северную столицу следующими рейсами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье из Пулково с опозданием отправились рейсы в Анталью, Москву и Калининград.