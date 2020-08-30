В воскресенье из Пулково с опозданием отправились рейсы в Анталью, Москву и Калининград

В воскресенье, 30 августа, в аэропорту северной столицы все рейсы вылетают по расписанию, кроме самолетов, направляющихся в Анталью, Москву и Калининград.

Так, рейс, вылетающий на популярный турецкий курорт в 3:05 был задержан на два часа и покинул воздушные ворота Петербурга лишь в 5:05, информирует онлайн-табло аэропорта города на Неве. Аналогичная ситуация сложилась с отправлением в Калининград, но ждать пассажирам в этом случае пришлось значительно меньше: рейс был поставлен на 7:00, а вылетел в 7:40.

Также изменения ждут петербуржцев и гостей города, которые летят в столицу рейсом в 11:40. Вылет отложили на час, до 12:55.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу в аэропорту Петербурга задержали четыре рейса: в Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Воронеж и Новосибирск.