В пятницу в Пулково задержали 4 рейса

Последний день рабочей недели сопровождается задержками 4 рейсов, планируемых к вылету из воздушной гавани Северной столицы.

В пятницу, 28 августа, в аэропорту Пулково снова нет отмененных рейсов. Позитивная тенденция сохраняется на протяжении целой недели. Несмотря на это, без задержек отправлять некоторые самолеты в небо пока не получается. Отметим, что время вылета сегодня было скорректировано лишь для внутренних направлений. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов аэропорта Пулково.

Таким образом, пассажиры рейса 7R 289 отправятся в Йошкар — Олу не в 12:10, а в 14:15. Самолет рейс 7R 237 в Нижний Новгород вылетит в 19:30 вместо 16:40. В Воронеж владельцы авиабилетов на рейс 7R 553 полетят уже завтра, 29 августа — время отправления перенесли с 21:55 на 00:50. Также, борт рейса S7 5010 вылетит в Новосибирск в 23:20 вместо 22:15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково в четверг вылетят все запланированные рейсы.