Из Пулково в четверг вылетят все запланированные рейсы

В воздушной гавани Северной столицы в четверг, 27 августа, не было отменено ни одного рейса.

Масштабные отмены вылетов в аэропорту Пулково прекратились. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. В четверг все туристы смогут отправиться как в российские, так и в заграничные города, согласно расписанию. Примечательно, что положительная тенденция по обеспечению отправления в небо всех запланированных рейсов сохраняется в Пулково уже на протяжении 4 дней.

Несмотря на это, сегодня все-таки в расписание некоторые коррективы внесены были. Рейс в Сочи FV 5605 оказался задержан. Пассажиры не смогли отправиться в южный город в 6:05, как ожидалось ранее. Борт осуществит взлет в 8:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково третий день подряд нет отмененных рейсов. Отмены происходили в основном из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.