Загрязнением воды у полигона «Новоселки» занялась прокуратура

Загрязнением воды у полигона &#171;Новоселки&#187; занялась прокуратура
Полигон "Новоселки". Фото: администрация СПб

Петербургская прокуратура приняла меры по факту загрязнения объектов системы поверхностного водоотведения и мелиоративного канала, расположенных у основания полигона отходов «Новоселки».

Участие в проведении проверки приняли специалисты комитета по природопользованию, а также дирекции мелиоративных систем и охраны окружающей среды.

Специалисты зафиксировали подтопление местности фильтрационными стоками, образующимися после прохождения сточных вод через тело полигона, а также сброс фильтрата из кольцевого канала, расположенного по периметру полигона.

Водным объектом пользуется ООО «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад», которая выполняет работы по рекультивации полигона. Однако у организации отсутствовало право на его пользование.

С учетом выявленных нарушений в адрес гендиректора организации внесено представление. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю жители Петербурга более 150 раз пожаловались на загрязнение экологии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
загрязнение сточных вод полигон новоселки прокуратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков прокомментировал избиение Егора Жукова
Коронавирус выявили у 3% московских работников сферы образования
Загрязнением воды у полигона «Новоселки» занялась прокуратура
В России насчитывается 3,6 млн безработных
Петербургский стрит-ритейл за полгода лишился 416 заведений
В Мариинском дворце стартуют «нулевые чтения» бюджета Петербурга ...
Избиение активиста Егора Жукова обернулось уголовным делом
В Кремле заверили, что Путин не звонил Трампу