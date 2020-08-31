Загрязнением воды у полигона «Новоселки» занялась прокуратура

Петербургская прокуратура приняла меры по факту загрязнения объектов системы поверхностного водоотведения и мелиоративного канала, расположенных у основания полигона отходов «Новоселки».

Участие в проведении проверки приняли специалисты комитета по природопользованию, а также дирекции мелиоративных систем и охраны окружающей среды.

Специалисты зафиксировали подтопление местности фильтрационными стоками, образующимися после прохождения сточных вод через тело полигона, а также сброс фильтрата из кольцевого канала, расположенного по периметру полигона.

Водным объектом пользуется ООО «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад», которая выполняет работы по рекультивации полигона. Однако у организации отсутствовало право на его пользование.

С учетом выявленных нарушений в адрес гендиректора организации внесено представление. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю жители Петербурга более 150 раз пожаловались на загрязнение экологии.