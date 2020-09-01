Петербуржцы делятся кадрами огромной луны

Они удивляются тому, насколько она красивая и светлая.

Сегодня, 1 сентября, петербуржцы наблюдают большую и красивую луну. Они делают фотографии, которыми делятся в социальных сетях, а также описывают свой восторг от природного явления. Горожане отмечают, что нечасто можно увидеть такую луну, поэтому и спешат сохранить этот момент на память.

На различных форумах говорится, что полнолуние в 2020 году начнется 2 сентября и будет длиться целые сутки. Некоторые верят, что в такое время бывает повышенная активность, в связи с чем можно заняться делами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что NASA высадит на Луну женщину-астронавта. Брайденстайн также представил новую эмблему программы «Артемида». Она выполнена в пурпурно-золотистых цветах, которые в начале прошлого века использовали феминистки.