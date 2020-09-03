По факту загрязнения реки Ижора в Ленобласти проведена доследственная проверка

Следователи следственного отдела города Гатчины СУ СК РФ по Ленобласти прибыли с проверкой к местам загрязнения у реки Ижора.

Напомним, в среду, 2 сентября, жители Гатчинского района забили тревогу после обнаружения белой пены на реке Ижора. Фотографиями происходящего местные жители активно делились в социальных сетях, чем привлекли внимание СМИ. Также, неравнодушные очевидцы обратились в Росприроднадзор.

Позднее, ситуацией заинтересовался территориальный следственный отдел по городу Гатчина. Вместе с экспертом отдела ЭКЦ УМВД по району, сотрудники СО проинспектировали реку Ижора и взяли образцы воды и найденную щуку для отправки на исследования.

Щуку отправят в лабораторию. Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Самая обильная пена наблюдалась свидетелями в районе платины Коммунар. Этому место уделили особое внимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор выясняет причину появление белой пены на реке Ижора.