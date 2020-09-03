По факту загрязнения реки Ижора в Ленобласти проведена доследственная проверка

По факту загрязнения реки Ижора в Ленобласти проведена доследственная проверка
Следователи изучили состояние реки. Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Следователи следственного отдела города Гатчины СУ СК РФ по Ленобласти прибыли с проверкой к местам загрязнения у реки Ижора.

Напомним, в среду, 2 сентября, жители Гатчинского района забили тревогу после обнаружения белой пены на реке Ижора. Фотографиями происходящего местные жители активно делились в социальных сетях, чем привлекли внимание СМИ. Также, неравнодушные очевидцы обратились в Росприроднадзор.

Позднее, ситуацией заинтересовался территориальный следственный отдел по городу Гатчина. Вместе с экспертом отдела ЭКЦ УМВД по району, сотрудники СО проинспектировали реку Ижора и взяли образцы воды и найденную щуку для отправки на исследования.

Щуку отправят в лабораторию. Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Самая обильная пена наблюдалась свидетелями в районе платины Коммунар. Этому место уделили особое внимание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор выясняет причину появление белой пены на реке Ижора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доследственная проверка загрязнение ижора


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разыскивают светловолосого поджигателя Nissan
Tele2 предложила петербургским киноманам особый тариф
В Ленобласти лжесотрудник банка обманул пенсионера почти на 260 тысяч рублей
В Петербурге задержали серийных угонщиков Nissan
Ссора двух граждан Узбекистана во Всеволожском районе закончилась ударом ...
На Садовой мужчина отобрал телефон у прохожего, а после сам сдался полиции
В Петербурге неизвестный избил местного жителя и украл у него 70 тысяч рублей
В четверг в Петербург вернется летнее тепло