Росприроднадзор выясняет причину появление белой пены на реке Ижора

Росприроднадзор выясняет причину появление белой пены на реке Ижора
Белая пена на реке Ижора. Фото: Росприроднадзор

Жители Гатчинского района Ленинградской области обратились в Росприроднадзор с сообщениями о том, что на реке Ижора появилась белая пена.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Росприроднадзора. Очевидцы разместили в соцсетях снимки, на которых заметна белая пена на поверхности реки. Инспекторы ведомства выезжали на место и подтвердили информацию.

Обильная пена была зафиксирована в районе плотины в Коммунаре. Выше по течению от плотины пены не было обнаружено. На месте работает экспертная лаборатория ведомства. Специалисты произведут отбор проб воды в реке для определения причин появления пены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что загрязнением воды у полигона «Новоселки» занялась прокуратура. Специалисты зафиксировали подтопление местности фильтрационными стоками.

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