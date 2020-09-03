Дмитрий Быков выступит на «Дне Д», несмотря на нелюбовь к Довлатову

Дмитрий Быков. Фото: Википедия
Писатель Дмитрий Быков. Фото: Википедия

Петербург готовится к проведению фестиваля «День Д», который пройдет 5 и 6 сентября. В этом году основной темой станет «бронзовый век» русской культуры — 1960-1970 годы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», круглые столы на фестивале будет вести Лев Лурье. Он также будет читать лекцию про феномен Невского проспекта 50-х годов. В программе также – выступления Валерия Дымшица, Валерия Шубинского, Ольги Хрусталевой и других.

Самым неожиданным гостем станет писатель и поэт Дмитрий Быков. Сам он не любит Довлатова, многие годы он отказывался приезжать на «День Д». Тема его выступления «Высоцкий и Бродский» подходит к теме фестиваля.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как в этом году пройдет «День Д». В субботу и воскресенье петербуржцев и гостей города ждет обширная программа из 30 событий, среди которых лекции, экскурсии, уличные спектакли и многое другое.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
день д Дмитрий Быков новости спб фестиваль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ремонт ограничил движение по дамбе
В «Леруа Мерлен» на Партизана Германа посетителей эвакуировали ...
УФАС заставила петербургскую школу внести изменения в документацию по ...
На севере КАД открывается движение после реконструкции
Ударивший полицейского петербуржец сядет на четыре месяца
Шестнадцать лет трагедии Беслана. Дело не закрыто до сих пор
Как записать ребенка в детский сад
Что покажут петербургские кинотеатры после открытия – выбор будет невелик