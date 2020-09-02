На выходных в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный памяти Довлатова

Ежегодный фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова состоится в Северной столице в ближайшие выходные, 5 и 6 сентября.

«День Д» является данью памяти не только знаменитого писателя, но и всего «бронзового века», как именовала поэтесса Анна Ахматова поколение Иосифа Бродского. В субботу и воскресенье петербуржцев и гостей города ждет обширная программа из 30 событий, среди которых лекции, экскурсии, уличные спектакли и многое другое.

Мероприятия, как передают в Смольном, будут проходит возле дома №23 по Рубинштейна, на Новой сцене Александринки, в Доме книги, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, а также галереях «Борей» и «Антиквариум». Впервые этот фестиваль пройдет и в Москве, причем длиться он будет сразу десять дней, с 9 по 18 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте прошел фестиваль, посвященный 146-летию появления тельняшки.